В Португалии назвали условие для принятия Украины в ЕС

Вопрос гарантий безопасности для Украины, который активно обсуждается на уровне НАТО и Евросоюза, имеет важное значение для европейской интеграции республики, заявил глава МИД Португалии Жоау Гомеш Кравинью. В интервью газете Die Presse он отметил, что отсутствие соответствующих договоренностей, вероятно, повлияет на процесс в негативном ключе.

«Этот вопрос [гарантий безопасности] активно обсуждается в НАТО, но ЕС также играет важную роль, хотя и не обладает такими же возможностями, как НАТО. Это связано с тем, что данный вопрос имеет отношение к расширению ЕС. Без гарантий безопасности вступление Украины в ЕС затруднен», — пояснил Кравинью.

Он также добавил, что Португалия поддерживает Украину на фоне российской военной спецоперации на территории страны. Кравинью подчеркнул, что провал Киева сделает уязвимой архитектуру европейской безопасности.

Ранее в Германии назвали условие для принятия Украины в Евросоюз.