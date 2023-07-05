В Венгрии рассказали о сотрудничестве с Россией в условиях санкций

Власти Венгрии сохраняют возможность для взаимодействия с Россией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что за счет европейских ограничительных мер сотрудничество сторон проходит только в некоторых областях.

«Санкции ставят жесткие рамки для сотрудничества, но еще есть возможности в таких важных областях, как АЭС, сельское хозяйство, фармацевтика и здравоохранение», — написал Сийярто.

США, ЕС и другие западные государства ввели масштабные санкции против России с началом российской военной спецоперации на Украине. В частности, только на уровне Евросоюза были приняты 11 пакетов ограничительных мер. В Венгрии же не раз выступали против санкций, указывая на их неэффективность и вред для самой Европы. Более того, Будапешт выступает за мирные переговоры по Украине и против военной поддержки Киева. К примеру, Венгрия блокировала выделение средств на помощь Киеву из фонда мира ЕС.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась куда менее уязвима перед санкциями, чем ожидал Запад.