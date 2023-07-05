В Молдавии исключили отказ от Приднестровья ради вступления в ЕС

Власти Молдавии настроены на продолжение процесса по возвращению непризнанного Приднестровья в состав страны вне зависимости от курса на европейскую интеграцию, заявил вице-премьер республики Олег Серебрян, передает ТАСС. По его словам, вероятно, процесс вступления Кишинева в Евросоюз лишь поможет решению приднестровского вопроса.

«Наша позиция в том, чтобы ввести переговоры параллельно с интеграцией в ЕС. Процесс реинтеграции не будет на 100% зависеть от евроинтеграции, это ясно. Но он поможет объединению берегов Днестра», — отметил Серебрян, комментируя высказывания некоторых молдавских политиков о возможном ускорении процесса интеграции при отказе от Приднестровья.

Он также добавил, что урегулирование ситуации с Тирасполем связано с экономической ситуацией, а также конфликтом на Украине. Серебрян подчеркнул, что реинтеграция Приднестровья зависит и от жителей Молдавии.

«Будущее приднестровского урегулирования зависит от обстановки на Украине, но не только от этого. Оно зависит и от нас, и от населения. Если у нас будет больше притягательная сила для жителей Приднестровья, то это создаст благоприятный климат для сближения», — заключил Серебрян.

Ранее МИД России предупредил Украину насчет Приднестровья.