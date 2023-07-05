В Госдуме заявили, что из-за Макрона Франция оказалась на пороге гражданской войны

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что политика французского президента Эммануэля Макрона довела страну до процессов саморазрушения, приблизив гражданскую войну. Об этом сообщается в Telegram-канале российского парламентария.

«Страна оказалась на пороге гражданской войны… Макрон своими действиями привел некогда сильное и стабильное государство к запуску процессов саморазрушения», — говорится в публикации спикера Госдумы.

По словам Володина, Макрон занижал роль профсоюзов. Вся деятельность президента Франции привела к ослаблению партийной системы, добавил спикер ГД.

«Выдавливал с политического поля голлистов и социалистов, которые на протяжении десятилетий обеспечивали стабильность Пятой Французской республики, а сейчас — маргинализированы», — обратил внимание российский политик.

Также Володин подчеркнул, что Макрон, допустив много ошибок во внутренней политике Франции, «втянул» страну в боевые действия на Украине.

«Доверие к Макрону падает. Рейтинги опустились до минимальной отметки», — заключил спикер Госдумы.

До этого Макрон заявил, что пик беспорядков во Франции пройден.

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