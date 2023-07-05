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Британский журналист назвал причины, по которым Украине нужно вступить в НАТО в 2023 году

Обозреватель Times Бойес: у НАТО всего один год для того, чтобы принять Украину

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Shutterstock

Обозреватель британской газеты Times Роджер Бойес пишет, что у НАТО есть всего один год для того, чтобы принять Украину в свой клуб перед возможной победой на выборах президента Дональда Трампа.

«На это у нее [НАТО] есть максимум год», — написал он.

По его словам, он сделал этот вывод не только потому, что Североатлантический альянс в 2024 году планирует с пышностью отпраздновать свое 75-летие, но и потому, что вашингтонский саммит в следующем году «может стать последним «ура» Байдена».

По мнению журналиста, если следующим президентом США будет избран Дональд Трамп, Киев больше не сможет рассчитывать на большие объемы военной и финансовой помощи. Также автор публикации призвал приступить к ускоренному вступлению страны в альянс. А до этого искать временный способ предоставлений ей гарантий безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и скоординировал с ним позиции накануне саммита альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

До этого Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО.

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