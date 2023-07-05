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Будапешт пригрозил заблокировать финансирование военных поставок на Украину

Глава МИД Сийярто: Венгрия будет блокировать военные транши, предназначенные Украине

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет способствовать дальнейшему финансированию поставок оружия Европейским Союзом на Украину до тех пор, пока Киев не исключит венгерский банк OTP из списка «международных спонсоров войны». Об этом сообщает портал index.hu.

Сийярто назвал «возмутительным, неприемлемым и скандальным» то, что украинские власти включили крупнейший венгерский банк, в котором держат свои счета около трех миллионов человек, в свой список список по «ложным и смехотворным» причинам.

«У нас действительно иногда возникает ощущение, что они развлекаются с нами», — высказался министр о поведении украинских властей.

Сийярто сказал, что он не знает, нужно ли «смеяться или плакать» над аргументами Киева. «Мы хотели бы посмеяться, потому что высказываются нелепые вещи, но поскольку ситуация серьезная, мы скорее в ужасе», — подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что позиция Будапешта абсолютно ясна: пока банк OTP не будет удален из этого списка, Венгрия не собирается участвовать в каком-либо дополнительном финансировании Евросоюзом поставок оружия на Украину.

Сийярто напомнил, что Венгрия уже заблокировала помощь Украине в размере 500 млн евро.

Ранее Сийярто заявил, что большинство глав МИД в ЕС против членства Украины в НАТО до окончания конфликта в стране.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.

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