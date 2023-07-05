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Путин проводит встречу с Мишустиным

Мишустин доложил Путину, что реальные зарплаты за 4 месяца в России выросли на 4,2%

Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, информирует ТАСС.

Накануне Мишустин участвовал в регулярном совещании главы государства с правительством. По информации агентства, позже, проводя экскурсию по Кремлю для девочки из Дагестана, президент позвонил Мишустину и договорился еще раз созвониться и встретиться с ним вечером.

Премьер приехал с докладом.

Мишустин доложил об экономических показателях в стране.

Так, средний уровень достижения показателей по нацпроектам достиг уровня в 98,95%.

Реальные зарплаты в России за первые четыре месяца в 2023 году, по данным Мишустина, выросли на 4,2%. Безработица в стране находится на исторически низком уровне 3%.

Мишустин добавил, что все социальные гарантии перед россиянами будут выполнены.

Также премьер добавил, что количество вновь созданных субъектов МСП за первое полугодие 2023 года составляет — 1,4 тыс. предприятий.

За первые пять месяцев года рост ВВП составил 0,6%.

Путин подвел итог, что ситуация в экономике страны лучше, чем можно было прогнозировать ранее.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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