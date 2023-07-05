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На Украине снят с учета памятник «Три сестры» на границе с РФ и Белоруссией

Власти Украины сняли с учета монумент «Три сестры» для его последующего демонтажа

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vivali/Wikipedia

Памятник «Три сестры», расположенный на границе России, Белоруссии и Украины, был снят украинскими властями с государственного учета. Об этом сообщает на своей странице в сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) департамент культуры Черниговской областной государственной администрации.

16 мая 2022 года, говорится в сообщении, департамент культуры направил представление в Министерство культуры и информационной политики Украины о снятии с учета памятника истории местного значения «Монумент дружбы народов», находящийся на окраине села Сеньковка Черниговского района Черниговской области. 30 июня 2023 года министерство выпустило приказ о том, что памятник «Три сестры» признан не подлежащим внесению в государственный реестр недвижимых памятников Украины и снят с государственного учета.

Власти Черниговской области в прошлом году заявили, что снятие монумента с учета позволит начать его демонтаж.

Ранее сообщалось, что шесть памятников советским солдатам демонтировали за один день в западных регионах Украины. Еще одни памятник собираются снести в Закарпатской области.

Ранее Шольц назвалпричину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО

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