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Зеленский и Макрон обсудили ситуацию в России и в зоне конфликта

Зеленский сообщил о результативном разговоре с Макроном «о ситуации в России и на поле боя»

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Офис Президента Украины/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел с французским коллегой Эммануэлем Макроном полезный и результативный разговор, в ходе которого они подробно обсудили «ситуацию в России и на поле боя». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, лидеры поговорили о выполнении предыдущих и достижении новых оборонных договоренностей. Зеленский поблагодарил Макрона за «большую партию бронированных машин», «очень нужный санитарно-эвакуационный транспорт, дополнительные легкие танки и ПВО».

Украинский лидер также заявил, что в ходе обсуждения ситуации с ЧВК «Вагнер» в России у Украины «открывается окно возможностей». Он подчеркнул, что «надо действовать решительно – и в военном, и в политическом плане».

Кроме того, Зеленский заявил, что он и Макрон договорились вместе с МАГАТЭ держать на контроле ситуацию на Запорожской АЭС.

До этого Зеленский рассказал, что побеседовал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и скоординировал с ним позиции накануне саммита альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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