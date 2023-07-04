Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боррель заявил, что ЕС должен готовиться к возможным быстрым переменам в России

Глава дипломатии Боррель: ЕС должен быть готовым к возможным быстрым переменам в России

close
100%
Anushree Fadnavis/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен быть готовым к возможным быстрым переменам в России. Об этом он написал в своем блоге.

«Российская история показала, что когда приходят перемены, они могут происходить быстро. Мы должны быть к этому готовы», — написал он.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что ожидает важных событий по Украине в период председательства Испании в ЕС — в ближайшие полгода.

Он заверил, что в течение шести месяцев, которые сейчас начинаются, испанское председательство «наверняка» будет способствовать возможному вступлению Украины в ЕС, но отказался обсуждать возможность начала официальных мирных переговоров о вступлении.

До этого сообщалось, что премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев в первый день председательства королевства в ЕС.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях