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МИД РФ назвал тех, кто помогал Киеву атаковать дронами Кремль

МИД РФ заявил, что Киев не смог бы атаковать Кремль без помощи НАТО и США

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России заявило, что украинская атака дронов была бы невозможна без поддержки со стороны НАТО и США. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«Все это делает Вашингтон и его сателлитов соучастниками подготовки и осуществления террористических актов, планируемых и совершаемых Киевом на западные деньги с использованием западного оружия», — говорится в сообщении.

По данным российского дипведомства, США и натовские союзники накачивают Украину оружием, а также обучают операторов дронов и предоставляют необходимую информацию.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что атаки на Кремль и Белгородскую область стали попытками вынудить Москву на мощные ответные действия. По словам Путина, ответ России будет спокойным, однако, если атаки по российской территории будут продолжаться, то будет рассматриваться возможность создания «санитарного коридора».

По его словам, от Москвы ждут, что там начнут «кнопки нажимать». Однако президент подчеркнул, что сейчас такой необходимости нет, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) не показывают успехов на линии соприкосновения.

Ранее Путин говорил, что России ничего не стоит уничтожить любое здание в центре Киева.

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