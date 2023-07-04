Премьер Румынии заявил, что конфликт на Украине невозможно завершить контрнаступлением

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что конфликт на Украине невозможно завершить контрнаступлением. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Берлине, передает телеканал TVR Craiova.

«Наверное, мы могли надеяться, что этот конфликт закончится контрнаступлением. Но, к сожалению, мы знаем, что это невозможно», — сказал он.

Ранее в «Укрэнерго» заявили, что Украина запросила аварийные поставки электроэнергии у Румынии для покрытия дефицита в пиковые часы энергопотребления.

По данным ведомства, 7 июня с 20:00 до 23:00 энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Импорт и экспорт в эти часы отсутствовали, добавили в «Укрэнерго».

До этого в «Укрэнерго» заявили, что Украина 31 мая импортирует электроэнергию из Словакии.

Утром 31 мая Министерство энергетики Украины сообщило, что из-за сбоя в энергосистеме без электричества остались почти 2 млн человек. К отключению привела чрезвычайная ситуация у оператора энергетической системы, которая произошла днем 30 мая.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.