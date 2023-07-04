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Шольц заявил, что США соблюдают международные нормы при поставках оружия Киеву

Канцлер ФРГ Шольц: США придерживаются международных норм при поставках оружия Украине

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Johanna Geron/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что США придерживаются международных норм при поставках оружия Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Bild.

По его словам, все решения, которые подготавливает американское правительство, не противоречат международным правилам. Он также призвал готовиться к длительному конфликту на Украине.

Ранее Шольц заявил, что у Германии есть принцип относительно поставок Украине дальнобойного оружия, в соответствии с которым она не хочет, чтобы оно использовалось для ударов по территории России.

Как подчеркнул канцлер, Германия внимательно проверяет все запросы на поставки вооружений, которые получает, однако для руководства страны существует принцип, который, по словам канцлера, он разделяет с президентом США Джо Байденом.

До этого эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза (ХДС), депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что союзники должны поставить Украине все вооружение, что украинская армия сможет использовать, в том числе ракеты Taurus.

Ранее Шольц назвалпричину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО

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