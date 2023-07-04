Венгрия намерена ориентироваться на Турцию в вопросе принятия Швеции в НАТО

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна регулярно контактирует с Турцией по вопросу принятия Швеции в НАТО. Об этом он написал в своем аккаунте Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В последние дни я много консультировался с моим коллегой, главой МИД Турции, который в ближайшие дни проведет консультации со шведами и руководством НАТО. Так что в последующие дни у нас тоже будет тесное и постоянное общение с главой МИД Турции», — заявил Сийярто.

Он также отметил, что в случае сдвига в пользу ратификации членства Швеции в НАТО Венгрия не будет задерживать вступление любой страны в Североатлантический альянс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, в ходе которого они договорились координировать усилия обеих стран по приближению членства в НАТО. Как рассказал украинский лидер, они обсудили ситуацию на поле боя, последние события на территории России, а также темпы реализации предварительных договоренностей по оборонной поддержке от Швеции.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.