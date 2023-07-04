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Медведев сообщил о высоком уровне поддержки Путина со стороны россиян

Медведев: контрактники показывают высокий уровень поддержки Путина и государства

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

В России контрактники и добровольцы показывают высокий уровень поддержки президента РФ Владимира Путина и государства. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования российской армии контрактниками, видео выступления опубликовано в его Telegram-канале.

«Наши контрактники и добровольцы демонстрируют высокий, можно сказать, очень высокий уровень поддержки президента, государства и готовы защищать свою Родину», — сказал он.

Медведев также отметил, что за последнюю неделю на контрактную службу в Вооруженные силы России поступили порядка 10 тыс. человек.

4 июля зампред Совбез России говорил, что попытка вооруженного мятежа в России никак не изменила отношение россиян к контрактной службе в зоне спецоперации.

До этого Медведев заявлял, что за последнюю неделю контракты с российскими Вооруженными силами подписали 10 тыс. человек. По данным Минобороны, с 1 января по 4 июля в ряды российской армии было принято более 185 тыс. человек.

Также он сообщал, что в российских регионах находится много конфискованной техники, которую можно использовать в зоне специальной военной операции.

Ранее Медведев назвал две причины для ядерного апокалипсиса

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