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В МИД Грузии заявили об обострении отношений с Украиной

МИД Грузии счел обострением отношений с Украиной рекомендацию послу из-за Саакашвили

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РИА «Новости»

Министерство иностранных дел Грузии счел крайней формой обострения отношений рекомендации Владимира Зеленского для грузинского посла. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Грузии.

«Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокую обеспокоенность решением властей Украины», — говорится в сообщении.

Ранее глава правящей партии республики «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Украины выдвинули оскорбительные требования по отношению к Грузии. По его словам, речь идет о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего к передаче Киеву бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, находящегося в заключении на родине еще с октября 2021 года.

Он также добавил, что требования Зеленского оскорбляют руководство Грузии не только из-за связей между президентом Украины и Саакашвили, но и того факта, что проникновению политика на родину в 2021 году способствовали некоторые украинские чиновники.

Саакашвили тайно вернулся на родину в середине осени 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования.

Ранее в Грузии посоветовали Саакашвили не пытаться уйти от правосудия путем членовредительства.

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