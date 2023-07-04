Политолог рассказала о последствиях вступления Ирана в ШОС

Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) может ускорить формирование альтернативы Организации объединенных наций (ООН). Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразила политолог Карина Геворгян. Она подчеркнула, что ШОС обрела сильного союзника с большим опытом в борьбе с западными санкциями и противостоянию доминированию США.

«Это огромное приобретение как для самой организации, так и выгодное для самого Ирана. Ему открываются большие возможности по усилению инфраструктуры страны для создания транспортных и транзитных коридоров. Я считаю, что вступление Ирана может ускорить процесс формирования ШОС как некой азиатской альтернативы ООН», — пояснила Геворгян.

Она напомнила, что Иран входит в десятку самых технологически развитых стран мира. Кроме того, по ее словам, эта страна обладает огромным ресурсами и имеет выгодное геостратегическое положение.

ШОС — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Решение о вступлении Ирана в ШОС было принято 4 июля на 23-м саммите организации под председательством Индии.