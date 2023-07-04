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На Западе признали наличие коррупции на Украине

Foreign Affairs: политический класс на Украине склонен к коррупции

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Стрингер/РИА Новости

Украинские политики склонны к коррупции, пишет американский журнал Foreign Affairs.

Как пишут авторы статьи, тенденция к коррупции в правящем классе на Украине скорее всего сохранится.

Отмечается, что на Украине существует давняя традиция патернализма — использования личных связей для достижения своих целей. Из-за этого у народа нет доверия к верховенству закона.

«Хотя люди неоднократно восставали, чтобы помешать самым печально известным захватам власти на Украине, политический класс страны по-прежнему склонен к коррупции и тенденции отдавать предпочтение личным связям, а не демократическим институтам», — говорится в материале.

Отсюда происходят кумовство, взяточничество, и пока на Украине думают, что «так делают все», коррупционная составляющая будет сохраняться.

До этого депутат украинской Верховной рады Ярослав Железняк называл ерундой отмену наличности для борьбы с коррупцией.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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