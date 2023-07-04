Лукашенко выразил уверенность в присоединении Белоруссии к ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что в скором времени его страна при поддержке всех стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сможет присоединиться к ней в качестве полноправного участника. Об этом он заявил в ходе своего выступления по видеосвязи на заседании Совета глав государств ШОС, передает БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил, что в республике «провели соответствующую работу» для присоединения к ШОС.

Лукашенко выразил надежду, что следующее заседание Совета глав государств-членов организации состоится в очном формате.

Александр Лукашенко также заявил, что Белоруссия продолжает последовательно выступать за сопряжение таких форматов, как ШОС, ЕАЭС и БРИКС.

4 июля президент Белоруссии выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с Россией.