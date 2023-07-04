Санду призвала Грузию отпустить Саакашвили на лечение за рубеж

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в Кишиневе обеспокоены ситуацией вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. В своем Twitter она отметила, что речь идет о состоянии здоровья политика, находящегося в заключении на родине.

«Глубоко обеспокоены тревожными снимками Саакашвили в суде [с очень худым политиком, опубликованные еще 3 июля], свидетельствующими о серьезном ухудшении состояния его здоровья во время пребывания в тюрьме. Призывая грузинские власти уделить приоритетное внимание его благополучию и срочно предоставить доступ к жизненно важному медицинскому лечению за рубежом», — написала Санду.

Саакашвили тайно вернулся на родину в середине осени 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. На фоне состояния политика различные европейские страны и Украина, гражданством которой он обладает, начали требовать его перевода за границу для лечения. При этом власти Грузии все подобные призывы отвергают.

Ранее в Грузии посоветовали Саакашвили не пытаться уйти от правосудия путем членовредительства.