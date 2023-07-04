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Путин высказался об идее направить часть туристов в Крым через новые территории

Путин поручил проработать идею направить часть турпотока в Крым через новые территории РФ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву вместе со всеми службами, МЧС, МВД и транспортным ведомством проработать вопрос перенаправления части автомобильного туристического потока в Крым через новые территории Российской Федерации, передает ТАСС.

Отвечая на заявление главы Краснодарского края о том, что для россиян станет предметом гордости проехать на полуостров через новые территории, президент сказал: «Для нас не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для граждан, направляющихся на отдых».

Глава российского государства призвал Кондратьева вместе со всеми региональными и федеральными службами «работать слаженно».

«Так, чтобы все, что возможно сделать для граждан, нужно сделать», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства России.

Кроме того, Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил задействовать паромные переправы для нормализации ситуации на Крымском мосту.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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