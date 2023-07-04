Путин обсуждает с правительством ситуацию на подъезде к Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обсуждает ситуацию, сложившуюся на подъезде к Крымскому мосту, передает ТАСС.

Глава российского государства предложил начать совещание с оперативных вопросов.

«Первый из них — ситуация на подъезде к Крымскому мосту. Хотел бы послушать [министра транспорта России — «Газета.Ru»] Савельева Виталия Геннадиевича», — сказал он.

Утром 4 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 7:00 4 июля уменьшилась до четырех километров. По словам министра, время ожидания в пробке сейчас составляет до двух часов.

Затор образовался в субботу, 1 июля. К вечеру того же дня он растянулся до 9 км со стороны Кубани. Для устранения очереди усилили работу линий досмотра, а также сил обеспечения. В Минтрансе пояснили, что образование пробок связано с увеличением количества автомобилей и багажа, который подлежит проверке.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.