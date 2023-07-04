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МИД России оценил основания для продления зерновой сделки

МИД России заявил об отсутствии оснований для продления зерновой сделки после 17 июля

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Andrew Kravchenko/AP

Оснований для продления Россией зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, нет. Об этом говорится в заявлении российского МИД, опубликованном на его сайте

В нем говорится, что на фоне скорого истечения сделки, которая, подчеркивает МИД, не может быть продлена без согласия всех сторон – России, Турции и Украины, отмечается «очередной всплеск пропагандистской активности» со стороны западных стран, Украины и Секретариата ООН. Ее суть, пишет министерство, сводится к тому, что без кукурузы с Украины «мир умрет от голода, а незаконные односторонние санкции, введенные западниками против России, на продовольствие и удобрения не распространяются».

МИД напомнил, что Запад в нынешних условия не собирается делать никаких послаблений в рамках антироссийских санкций, в том числе для продовольствия и удобрений из РФ, а также отказывает переподключать «Россельхозбанк» к SWIFT и «реанимировать» аммиакопровод «Тольятти-Одесса».

«В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения «черноморской инициативы», истекающей 17 июля, нет», — заявили в МИД.

При этом там добавили, что российская сторона продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам по договору и прилагает необходимые усилия, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока ее действия.

4 июля в Еврокомиссии призвали все стороны зерновой сделки продлить инициативу.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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