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Кулеба обрадовался сохранению поста генсека НАТО за Столтенбергом

Глава МИД Украины Кулеба назвал отличной новостью продление мандата генсека НАТО Столтенберга

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба позитивно отреагировал на решение Североатлантического альянса о продлении полномочий генсека организации Йенса Столтенберга еще на один год. В своем Twitter он отметил, что считает его достаточно сильным руководителем.

«Отличные новости о продлении мандата Йенса Столтенберга на посту Генерального секретаря НАТО. Трудные времена требуют сильного руководства. Йенс Столтенберг продемонстрировал именно это. Я с нетерпением жду дальнейшего развития нашего сотрудничества», — написал Кулеба.

Столтенберг возглавляет НАТО с октября 2014 года. Срок его полномочий уже продлевался дважды — один раз на второй полный мандат и второй раз в марте 2022 года на фоне конфликта на Украине. Договоренность о продлении полномочий Столтенберга еще на год, о которой было объявлено 4 июля 2023 года, связана с отсутствием консенсуса внутри альянса по другим кандидатам. По информации СМИ, на его место предлагались самые разные претенденты от министра обороны Великобритании Бена Уоллеса до премьер-министр Эстонии Каи Каллас.

Ранее сообщалось, что генсеком НАТО не хотят видеть выходца из СССР.

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