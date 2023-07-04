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Путин рассказал, что не сомневается в победе России

Путин на встрече с выпускниками ВШГУ РАНХиГС заявил, что не сомневается в победе России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС заявил, что не сомневается в победе России. Его слова передает ТАСС.

Президент ответил заместителю председателя правительства Херсонской области Семену Машкауцану в конце его выступления, что не имеет сомнений в победе России.

«Семен Алексеевич, в этом сомнений нет», — сказал президент.

До этого Путин провел встречу с выпускниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Высшая школа государственного управления работает с 2013 года. В ней проводят подготовку и переподготовку, а также повышение квалификации управленцев для системы государственного управления и развивают кадровые резервы.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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