В МИД напомнили Японии о принадлежности Курил

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что японские власти должны выучить факт принадлежности к российской территории острова Итуруп, который является частью южной группы Большой гряды Курильских островов. Так в своем Telegram-канале она отреагировал на протест Токио из-за поездки в регион зампреда правительства России, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

«Япония выразила протест России в связи с посещением Юрием Трутневым острова Итуруп. Остров наш. Пора выучить», — написала Захарова.

Курильские острова долгие годы являются предметом споров между Россией и Японией. Регион можно считать главным камнем преткновения в вопросе заключения мирного договора по итогам Второй Мировой войны между двумя государствами. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В Токио ссылаются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, согласно которому тогдашняя Российская Империя уступила японской стороне часть южных Курильских островов. В свою очередь, Москва настаивает, что южная часть Курил вошла в состав СССР, правопреемницей которого является Россия, по итогам Второй Мировой, поэтому российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Ранее японцы раскритиковали свой МИД за слова об «оккупации» Курил.