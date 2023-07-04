В МИД отреагировали на сохранение Столтенбергом поста генсека НАТО

Сохранение Йенсом Столтенбергом поста генерального секретаря НАТО ничего не изменит в отношениях РФ и альянса, поскольку этих отношений нет. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Ничего не изменит, поскольку никаких отношений на сегодняшний день не существует», — сказал он.

4 июля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что он останется на своем посту еще на год — до 1 октября 2024 года.

30 июня сообщалось, что представители военно-политического блока не смогли согласовать новую кандидатуру на пост генсека альянса, которую одобрили бы все страны НАТО.

Столтенберг возглавляет НАТО с октября 2014 года. Срок его полномочий уже продлевался дважды — один раз на второй полный мандат и второй раз в марте 2022 года, сразу после начала российской спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что полномочия генсека НАТО Столтенберга могут продлить.