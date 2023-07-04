В Кремле рассказали о встрече Путина с выпускниками школы губернаторов

Президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), сообщает официальный Telegram-канал Кремля.

Отмечается, что Высшая школа государственного управления была создана в 2013 году. В школе проводят подготовку и переподготовку, а также повышение квалификации управленцев для системы государственного управления. Кроме того, подразделение формирует и развивает кадровые резервы всех уровней.

До этого сообщалось, что президентская академия продолжает расширять возможности для желающих бесплатно обучиться специальностям, которые помогут построить успешную карьеру в государственном секторе.

В 2023 году в вузе запущена новая программа бакалавриата «РЕСУРС России».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».