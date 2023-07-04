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Песков прокомментировал визит дипломатов к россиянину Дунаеву и его возможный обмен

Песков напомнил, что обмен заключенного Гершковича на Дунаева не должны обсуждать публично

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмены заключенными между США и РФ не должны обсуждаться публично.

Таким образом он прокомментировал визит дипломатов к заключенному под стражу в США по подозрению в киберпреступлениях россиянину Владимиру Дунаеву.

«Определены контакты на этот счет есть, но мы не хотим никак выносить их в публичную плоскость. Они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине. А что касается реализации законного права на консульские контакты, это право, конечно, должно с обеих сторон обеспечиваться», — сказал представитель Кремля.

4 июля сообщалось, что Дунаева в связи с инициированным против него властями США судебным делом по обвинению в совершении киберпреступлений, находящегося в предварительном заключении в тюрьме в штате Огайо, посетили сотрудники посольства России. Ранее связь с Дунаевым поддерживалась только по телефону.

СМИ писали, что власти могли бы обменять Дунаева на арестованного в России за шпионаж американского журналиста Эвана Гершковича.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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