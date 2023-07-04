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В Кремле не смогли оценить действия силовиков, сбивших беспилотники в Подмосковье

Песков назвал абсолютным фактом нейтрализацию атаковавших Москву 4 июля дронов

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Alexander Zemlianichenko/AP

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти не могут дать оценку действиям силовиков, которые 4 июля сбили украинские беспилотники в Новой Москве и Подмосковье.

«Не можем давать профессиональную оценку системе защиты», — сказал Песков журналистам на брифинге.

По его словам, в Кремле могут констатировать, что все атаковавшие московский регион беспилотники «были нейтрализованы с помощью систем защиты». Это очевидный факт, подчеркнул он.

Утром 4 июля Министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку террористической атаки Вооруженных сил Украины пятью беспилотниками по объектам на территории Московской области и Новой Москвы. Четыре из них были уничтожены средствами противовоздушной обороны, еще один — подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Он упал на территории Одинцовского района Московской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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