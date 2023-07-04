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В Болгарии признали невозможность передачи любого оружия Украине

Министр обороны Болгарии Тагарев подтвердил, что у Софии есть «табу» по военной помощи Киеву

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Власти Болгарии готовы говорить с Украиной о передаче любых вооружений в рамках военной помощи, заявил новый болграский министр обороны Тодор Тагарев. В интервью украинскому порталу Glavcom отвечая на вопрос о том, есть ли у болгарской стороны определенные «табу» в этом вопросе, он подтвердил факт существования границ по поставкам оружия.

«Мы можем говорить обо всем, но есть виды вооружений, которые, учитывая несколько причин, мы вряд ли сможем дать. В первую очередь, из-за нашей потребности в них и невозможности их заменить. И, во-вторых, из-за уже сложившихся негативных общественных настроений относительно передачи конкретных боевых платформ», — пояснил Тагарев.

Он также добавил, что пока в Софии не знают, готовы ли другие страны снабжать Болгарию новой техникой, если она отправит тяжелые вооружения Украине. Тагарев подчеркнул, что подобный механизм использовался в договоре с США, когда болгарская сторона отправила Киеву свои старые самолеты МиГ-29 после получения большой скидки на покупку американских вертолетов.

Ранее в США заявили об ослаблении европейской поддержки Украины.

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