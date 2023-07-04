Белый дом эвакуировали из-за подозрительного вещества

Секретная служба США ведет расследование после кратковременной эвакуации Белого дома, которая произошла вечером 2 июля, пишет The Washington Post. По заявлению ведомства, соответствующие меры были приняты из-за обнаружения подозрительного вещества в официальной резиденции американского президента.

«В предварительном тесте вещество, белый порошок, показало положительный результат на кокаин, согласно официальному лицу, знакомому с расследованием и записью депеши пожарной команды округа Колумбия, которая отреагировала на инцидент», — говорится в материале WP.

В то же время представитель Секретной службы Энтони Гульельми заявил, что в настоящее время идет тестирование вещества для определения его состава. По его словам, власти США также выясняют как оно оказалось в Белом доме. При этом Гульельми подчеркнул, что американского президента Джо Байдена не было в резиденции в момент эвакуации.

Ранее неизвестный попытался проникнуть в Белый дом на машине.