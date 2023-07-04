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Зеленский обсудил с премьером Швеции членство в НАТО

Зеленский договорился с премьером Швеции координировать усилия по членству в НАТО

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Olivier Matthys/AP

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, в ходе которого они договорились координировать усилия обеих стран по приближению членства в НАТО.

Как рассказал украинский лидер, они обсудили ситуацию на поле боя, последние события на территории России, а также темпы реализации предварительных договоренностей по оборонной поддержке от Швеции.

«Договорились координировать усилия для приближения членства Украины и Швеции в НАТО», — подчеркнул он.

Зеленский также поблагодарил Кристерссона за «результативное председательство» Швеции в Совете Евросоюза и активное участие в подготовке двух санкционных пакетов в отношении России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем поблагодарил его за «очень мощные» зенитные системы.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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