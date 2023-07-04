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Путин заявил о гибридной войне против России

Президент Путин заявил во время заседания ШОС, что против России ведется гибридная война

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате видеосвязи заявил, что против России ведется гибридная война. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

По словам Путина, сегодня российский народ как никогда сплочен и консолидирован.

«Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям, и в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться», — отметил президент.

Он добавил, что геополитическая обстановка в мире все больше осложняется, а безопасность деградирует.

Путин поблагодарил представителей стран ШОС за поддержку властей РФ во время попытки мятежа.

До этого президент Путин говорил, что Россия выступает за скорое вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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