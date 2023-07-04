Зеленский поблагодарил Шольца за «очень мощные» зенитные системы

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о мощи западных систем вооружения и отметил эффективность немецких зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T, которые назвал «очень мощными». Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Великолепные системы Iris-T доказали свою эффективность в защите нашего воздушного пространства», — сказал президент в своем видеообращении, опубликованном после телефонного разговора с Шольцем.

Украинский лидер также сообщил, что Германия передала Украине и очень эффективную американскую зенитно-ракетную систему Patriot, за которую Киев очень благодарен.

Ранее Владимир Зеленский заявил во время выступления на заседании Верховной рады, что после того, как страна стала кандидатом на вступление в Евросоюз, «то же самое» ее ждет и с вступлением НАТО.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.