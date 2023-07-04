Путин выразил надежду, что Белоруссия скоро станет членом ШОС

Россия выступает за скорое вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на онлайн-саммите объединения, передает ТАСС.

«Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения», — сказал он.

Также глава российского государства поприветствовал присоединение Ирана к ШОС. Он отметил, что исламская страна смогла менее, чем за два года завершить нужные процессы по вступлению в объединение.

«Теперь наша общая задача — помочь коллегам эффективно встроиться в ведущуюся в рамках ШОС многоплановую работу», — добавил Путин.

4 июля российский лидер подчеркивал, что ШОС привержена формированию справедливого и многополярного миропорядка, основанного на международном праве, на общепризнанных принципах взаимоуважительного сотрудничества суверенных государств при центральной координирующей роли ООН.

До этого сообщалось, что в Нью-Дели начал свою работу саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».