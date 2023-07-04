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Путин на заседании ШОС рассказал о геополитических противоречиях в мире

Путин на ШОС заявил об обострении геополитических противоречий и деградации безопасности

Президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что в мире становятся острее геополитические противоречия, помимо этого, происходит деградация безопасности, передает РИА Новости.

В настоящее время ШОС играет все более весомую роль в международных делах, вносит реальный вклад в поддержание мира, стабильности и обеспечение устойчивого экономического роста ее членов, отметил президент.

По его словам, это «особенно значимо в текущих условиях, когда все острее становятся геополитические противоречия и «продолжается деградация системы международной безопасности», а также «повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса».

Путин подчеркнул, что одной из ключевых задач деятельности ШОС является поддержание безопасности в государствах-участницах организации.

Саммит глав государств ШОС начал свою работу 4 июля в Нью-Дели.

Шанхайская организация сотрудничества была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Общая территория входящих в ШОС стран составляет 65 % территории Евразии. Ее членами являются девять стран.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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