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Путин выступил на саммите ШОС

Путин заявил, что ШОС привержена созданию справедливого и многополярного миропорядка

Президент России Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что Москва поддерживает проект Нью-Делийской декларации.

В документе зафиксированы цели и задачи по дальнейшему взаимодействию стран-участниц организации, а также отражены подходы к актуальным международным вопросам.

Российский лидер подчеркнул, что ШОС привержена формированию справедливого и многополярного миропорядка, основанного на международном праве, на общепризнанных принципах взаимоуважительного сотрудничества суверенных государств при центральной координирующей роли ООН.

4 июля в Нью-Дели начал свою работу саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Саммит с темой «На пути к безопасности» проходит в виртуальном режиме. Премьер-министр Индии Нарендра Моди откроет встречу лидеров стран ШОС, он же станет председателем на заседании совета глав организации.

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе мероприятия будут подведены итоги деятельности ШОС за прошедший год и определены приоритетные направления будущего взаимовыгодного развития сотрудничества в рамках организации.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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