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В Китае назвали роль ШОС в регионе

Глава КНР: ШОС должна противостоять цветным революциям и вмешательству в дела стран региона

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Thomas Peter/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе 23-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что альянс должен противостоять цветным революциям и вмешательству во внутренние дела стран со стороны внешних сил. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы КНР, странам организации следует самостоятельно работать над внешней политикой, учитывая общие долгосрочные интересы региона.

«Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию в нашем регионе, категорически выступать против попыток вмешательства извне и инспирирования цветных революций», — подчеркнул Си Цзиньпин.

До этого в Нью-Дели начал свою работу саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Премьер-министр Индии Нарендра Моди откроет встречу лидеров стран ШОС, он же станет председателем на заседании совета глав организации.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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