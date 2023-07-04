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Литва призвала НАТО к смелым решениям по Украине

Президент Литвы Науседа считает, что НАТО стоит быть смелее в отношении членства Украины

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны-участницы Североатлантической альянса должны оставить свои опасения относительно последствий возможного принятия Украины в свой состав. В интервью Reuters он отметил, что на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле, нужны смелые шаги по этому вопросу.

«Мы не должны колебаться с принятием более смелых решений, потому что в противном случае Россия решит, что западные союзники слишком слабы, (что их следует) загнать в угол и они сдадутся», — пояснил Науседа.

Он также добавил, что четкие перспективы по вступлению Киева в НАТО, скорее всего, смогут поднять «боевой дух украинских солдат». Науседа подчеркнул, что Украине стоит пообещать более легкий путь в альянс после завершения конфликта.

«У нас есть некоторые страны, которые настороженно относятся к более сильным формулировкам точки зрения Украины. Но я уже вижу некоторый сдвиг в сознании их лидеров»,— заключил президент Литвы.

Украина пытается активизировать процесс вступления в Североатлантический альянс с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который должен пройти в Литве в июле 2023 года, Киев требует от блока конкретных решений по членству. При этом руководство Украины настаивает на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. Впрочем, в НАТО не обещают Киеву какого-либо продвижения в вопросах интеграции до завершения военного конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.

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