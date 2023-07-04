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В Индии открылся саммит глав стран ШОС

В Нью-Дели начал свою работу саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

В Нью-Дели начал работать саммит глав стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости.

По информации агентства, саммит с темой «На пути к безопасности» проходит в виртуальном режиме. Премьер-министр Индии Нарендра Моди откроет встречу лидеров стран ШОС, он же станет председателем на заседании совета глав организации.

Ожидается, что на открытой части саммита выступят председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин. По итогам мероприятия будут подписаны Нью-Делийская декларация и ряд других документов.

До этого пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин 4 июля в формате видеоконференции связи (ВКС) примет участие в заседании Совета глав стран-членов ШОС.

В ходе мероприятия будут подведены итоги деятельности ШОС за прошедший год и определены приоритетные направления будущего взаимовыгодного развития сотрудничества в рамках организации.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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