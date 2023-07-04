Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турция и Египет назначили послов впервые за 10 лет

Турция и Египет восстановили дипотношения и назначили послов

close
100%
Murad Sezer/Reuters

Турция и Египет впервые за 10 лет полностью восстановили дипломатические отношения. Об этом говорится в официальном заявлении турецкого Министерства иностранных дел.

Отмечается, что Турция предложила на должность чрезвычайного и полномочного посла в Каире кандидатуру посла Салиха Мутлу Шена.

Министерство иностранных дел Египта в свою очередь подтвердило информацию о повышении дипломатических отношений с Турцией до уровня послов. Соответствующее сообщение появилось на странице диппредставительства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Каир объявил о назначении своим послом в Анкаре Амра аль-Хамами.

В Министерстве иностранных дел североафриканской страны заверили, что этот шаг направлен на восстановление дипломатических отношений между Египтом и Турцией и отражает их общую решимость работать над укреплением двустороннего сотрудничества на благо народов двух стран.

Отношения двух стран 10 лет назад ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси и столкновений в стране. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда осудил действия египетских военных, а затем Каир и Анкара отозвали своих послов.

Ранее в АТОР рассказали о сокращении продаж туров из России в Турцию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях