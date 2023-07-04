Турция и Египет назначили послов впервые за 10 лет

Турция и Египет впервые за 10 лет полностью восстановили дипломатические отношения. Об этом говорится в официальном заявлении турецкого Министерства иностранных дел.

Отмечается, что Турция предложила на должность чрезвычайного и полномочного посла в Каире кандидатуру посла Салиха Мутлу Шена.

Министерство иностранных дел Египта в свою очередь подтвердило информацию о повышении дипломатических отношений с Турцией до уровня послов. Соответствующее сообщение появилось на странице диппредставительства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Каир объявил о назначении своим послом в Анкаре Амра аль-Хамами.

В Министерстве иностранных дел североафриканской страны заверили, что этот шаг направлен на восстановление дипломатических отношений между Египтом и Турцией и отражает их общую решимость работать над укреплением двустороннего сотрудничества на благо народов двух стран.

Отношения двух стран 10 лет назад ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси и столкновений в стране. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда осудил действия египетских военных, а затем Каир и Анкара отозвали своих послов.

Ранее в АТОР рассказали о сокращении продаж туров из России в Турцию.