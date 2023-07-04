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В посольстве России заявили об антироссийских акциях украинской диаспоры в США

Посольство России: власти США поощряют проведение оскорбительных акций украинской диаспоры

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Алексей Агарышев/РИА «Новости»

В посольстве России в США заявили РИА Новости, что американские власти поощряют украинскую диаспору на проведение «оскорбительных акций», затрудняющих работу российских заграничных учреждений.

Американские власти поощряют действия украинской диаспоры, мешающие работе дипломатов, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

В диппредставительстве отметили, что работающих в США российских граждан пытаются вывести из равновесия, не дать возможности эффективно выполнять дипломатические обязанности.

В заявлении посольства говорится, что против россиян используются все средства. В частности, украинцы осуществляют провокации во время решения дипломатами личных бытовых проблем.

Также в диппредставительстве подчеркнули, что российские дипломаты соблюдают законы США и отстаивают национальные интересы своей родины, пытаясь предотвратить попытки русофобов окончательно разрушить российско-американские связи.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Зеленский рассказал об отношениях Украины и ЦРУ.

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