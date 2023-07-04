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В Турции заявили о заинтересованности в продлении зерновой сделки

ТАСС: власти Турции продолжат переговоры с Россией и Украиной по продлению зерновой сделки

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Shutterstock

Власти Турции продолжат диалог с Россией и Украиной с целью продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатического источника.

Дипломат отметил, что в настоящее время Турция является единственной страной, которая одновременно ведет диалог и с Россией, и с Украиной. Он напомнил, что находить решения в рамках зерновой сделки удавалось и в прошлом, в частности, когда РФ в октябре 2022 года приостановила участие в сделке после атаки на ее военные объекты.

Собеседник агентства предположил, что после проработки вопроса профильными структурами его обсудят в России и на Украине.

Источник добавил, что переговоры, направленные на разблокирование экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений, также обсуждаются с представителями ООН и стран Запада.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

В последний раз зерновую сделку продлевали до 17 июля. Стороны соглашения заявляли, что не видят необходимости увеличить срок действия сделки.

Ранее Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.

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