В МИД РФ считают терроризмом атаку беспилотников на Подмосковье

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что сегодняшняя попытка атаки украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Московской области, в том числе аэропорт, являются актом международного терроризма.

«Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий кстати и зарубежные рейсы, — очередной акт терроризма», — написала Захарова.

По ее словам, тот факт, что это было совершенно поставленным Западом или закупленным на его средства беспилотниками, «то это терроризм международный».

Дипломат считает, что мировое сообщество должно осознать, что США, Британия, Франция, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, финансируют террористический режим.

Ранее утром 4 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинские беспилотники атаковали Новую Москву и Московскую область. Он подчеркнул, что БПЛА были сбиты системами ПВО.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.