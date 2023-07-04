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В РФ заявили, что подключение ЗАЭС к резервной ЛЭП повышает уровень ядерной безопасности

Карчаа: подключение ЗАЭС к резервной ЛЭП повышает уровень ядерной безопасности

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Alexander Ermochenko/Reuters

Подключение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к резервной линии электропередачи 330 кВ значительно повышает уровень безопасности на станции, заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в интервью ТАСС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что после четырех месяцев ЗАЭС была подключена к одной из шести запасных линий электропередачи 330 кВ. Линия находится в рабочем состоянии и будет использоваться в качестве резервной.

Карчаа отметил, что подключение этой линии создало резервную систему электропитания для энергоблоков АЭС, которая будет использоваться в случае прекращения питания по основной линии 750 кВ. Это существенно повышает уровень ядерной безопасности на станции.

Он также напомнил, что ЗАЭС подключена к шести линиям 330 кВ, ячейки которых находятся на Запорожской теплоэлектростанции. Однако в прошлом году украинские вооруженные силы уничтожили ячейки на открытых распределительных устройствах, включая те, которые связывали ЗАЭС с российской энергосистемой, сообщил Карчаа.

До недавнего времени единственным источником электроснабжения станции была линия 750 кВ. Однако это создавало серьезные риски, так как при отключении этой линии ЗАЭС вынуждена была переходить на дизельные генераторы, которые могут быть использованы только как временный резервный источник электроснабжения.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт, что делает ее самой крупной атомной станцией в Европе. С начала февраля 2022 года станция находится под контролем российских сил.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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