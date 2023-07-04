Посольство РФ в США заявило о попытках разными способами завербовать российских дипломатов

Спецслужбы США, стремясь завербовать российских дипломатов, прибегают к различным средствам — от мобильных телефонов до провокаций, сообщает Telegram-канал посольства России в Вашингтоне.

Стремление американских спецслужб склонить дипломатов РФ к измене вызывает у тех законное отторжение, говорится в материале посольства. Отмечается, что спецслужбы хотят вывести работающих в США россиян из равновесия и не дать возможности эффективно выполнять дипломатические обязанности. Против них используются все средства: от мобильных телефонов до провокаций во время решения личных бытовых проблем.

Посольство РФ выразило удивление тем, что чиновникам США до сих пор неясно, что среди российских дипломатов предателей нет. Дипломаты РФ строго следуют законам США и отстаивают национальные интересы России, пытаясь не дать русофобам полностью обрушить российско-американские связи.

Ранее посольство РФ заявило, что поставками военной продукции из США на Украину Вашингтон демонстрирует свою одержимость идеей нанести стратегическое поражение России.

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