Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО могут быть продлены 4 июля

Полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 4 июля могут быть продлены государствами — участниками Североатлантического альянса. Об этом со ссылкой на неназванные дипломатические источники сообщает агентство Reuters.

Ожидается, что такое решение будет принято во вторник на встрече послов стран — членов НАТО.

Reuters напоминает, что в феврале этого года 64-летний Столтенберг заявил, что не намерен оставаться генеральным секретарем Североатлантического альянса еще на один срок. Однако страны — члены НАТО не смогли прийти к согласию по поводу кандидатуры преемника нынешнего генсека и поэтому попросили Столтенберга вновь занять этот пост.

Среди тех, кого обсуждали в качестве претендентов, говорится в материале, были министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который открыто заявил, что хотел бы получить эту должность, и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая публично опровергла такую возможность.

Ранее сообщалось, что в Лондоне высказали недовольство решением Вашингтона отвергнуть кандидатуру Уоллеса на пост главы НАТО.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.