Украина не хочет идти на уступки России ради продления зерновой сделки

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, что страна не пойдет на уступки России, чтобы продлить зерновую сделку.

«Мы не должны идти ни на какие уступки, чтобы сохранить зерновой коридор. Это РФ должна придерживаться своих обязательств», — сказал министр.

До этого постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд во время брифинга в связи с началом председательства страны в Совете Безопасности заявила о своей неуверенности относительно продления зерновой сделки, несмотря на то, что британские власти и ООН делают «все возможное».

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил шансы на разблокировку SWIFT для «дочки» Россельхозбанка и продление зерновой сделки. На вопрос журналиста о том, есть ли надежда на возвращение к SWIFT, Песков сказал, что Москве пока нечего сообщить о выполнении той части договоренностей, которая касается российской стороны, и можно констатировать лишь тот факт, что эта часть соглашения по-прежнему не выполнена.

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