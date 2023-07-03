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Палестина прекратила все контакты с Израилем

Палестина прекратила все контакты с Израилем на фоне операции в Дженине

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Fatima Shbair/AP

Руководство Палестины решило прекратить все контакты с Израилем из-за операции в Дженине. Об этом говорится в документе, принятом в городе Рамалле, передает ТАСС.

«На совещании было принято постановление о прекращении всех контактов и встреч с израильской стороной и дальнейшем снижении уровня координации в сфере безопасности», — следует из документа.

Отмечается, что в документе говорится о праве народа Палестины на самообороны, а также о том, что миссия властей заключается в защите своих граждан.

Ранее посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Палестина намерена провести консультации с Россией из-за проведения Израилем военной операции в городе Дженин. По словам Нофаля, Палестина всегда связывается с российской стороной и сообщает подробности сложившейся ситуации. В МИД Палестины считают, что в ситуации с военной операцией в Дженине и ее последствиями всю ответственность несет Израиль.

В дипведомстве также призвали мировое сообщество отреагировать на сложившуюся в Дженине ситуацию и принять все меры для немедленного прекращения эскалации.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.

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